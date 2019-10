Illegale vissers op Albertkanaal blijken onderzoekers van Natuur en Bos

Bilzen -

De ‘illegale vissers’ die maandagavond op het Albertkanaal in Eigenbilzen werden gespot bleken geen stropers, maar een gespecialiseerde firma die in opdracht van het Agentschap Natuur en Bos het visbestand in kaart brengt. Dat neemt al jaren af. Voornaamste boosdoener: de verbeterde waterkwaliteit van het Albertkanaal.