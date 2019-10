De politie heeft een verdachte opgepakt voor de bommelding van 8 mei in Westerlo, Aarschot en Diest, waarbij 21.500 scholieren geëvacueerd moesten worden. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Het parket wil voorlopig enkel bevestigen dat er iemand is gearresteerd. is gearresteerd.

