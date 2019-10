Kerkkoor Uikhoven brengt nieuwe cd uit

Uikhoven

Maasmechelen - Na het grote succes van hun drie cd’s - 'Speciaal voor jou', 'Ons lieve Vrouwke' en 'Stilte' - kondigt het Parochiaal Zangkoor uit Uikhoven met trots hun vierde cd aan, genaamd ‘Kerst in ons dorp'.

2019 was een gek en druk jaar voor de koorleden. De cd 'Stilte' was nog maar net uit of zij moesten alweer de BM-Studio in Lanaken induiken om met Pasen de kerstliederen op te nemen.

Met een beetje verbeelding kwamen ze snel in de juiste stemming en zongen ze alsof het Kerstmis was.

Deze cd bevat 16 kerstliederen zoals 'Stille Nacht', 'Susa Ninna', 'de Herdertjes', 'U zijt wellekome' - m.a.w. de liederen die je vroeger kon meezingen in alle kerken, maar er staan ook enkele zeer mooie, minder bekende liederen op.

Voor de mensen uit Uikhoven en Opglabbeek hebben zij speciaal twee liederen van Pastoor Jef Goossens opgenomen. Hij was afkomstig uit Opglabbeek en is 42 jaar pastoor geweest in Uikhoven.

Zeker een mooi geschenk onder de Kerstboom en ideaal voor rust- en woonzorgcentra.

De cd is verkrijgbaar aan 10 euro inclusief tekstenboekje (0479/39.48.22)