Ecuador blijft in de greep van gewelddadige protesten, nadat de regering vorige week de subsidies op brandstof afschafte. President Moreno ontvluchtte de hoofdstad Quito al, en verhuisde met zijn regering naar een kuststad. Intussen zitten ook enkele Belgen vast in het Zuid-Amerikaanse land.

Het is al sinds donderdag zeer onrustig in ...