De traditionele foto voor de winnaars van het onderlinge partijtje op training bij de Rode Duivels heeft dinsdag een opmerkelijk beeld opgeleverd. ‘Loser’ Dries Mertens wilde blijkbaar per se ook in beeld, en besloot zich maar meteen van zijn mooiste kant te laten zien… “Ik en het winnende team”, postte de aanvaller van Napoli fier op Facebook. Nu weten we meteen ook dat Mertens’ billen assorti zijn met zijn haardos.