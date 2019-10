Topmodel Ashley Graham troont trots haar zwangerschapsstriemen

Ashley Graham, het bekendste plus-sizemodel ter wereld, is niet meteen de vrouw die zaken verstopt op sociale media en dus deelde ze ook een filmpje van de striemen die ze heeft nu ze zwanger is. “Ik probeer elke dag mijn nieuw lichaam te omarmen”, schrijft ze.

De babybuik van Ashley Graham blijft nog dagelijks groeien. Het topmodel kondigde in augustus aan de ze voor de eerste keer mama zou worden, samen met haar man Justin Ervin met wie ze al negen jaar samen is. Ondertussen is ze al enkele maanden ver in haar zwangerschap en haar lichaam is constant in verandering. Ook de eerste zwangerschapsstriemen beginnen al op te duiken.

De 31-jarige Amerikaanse deelde daarom een filmpje van haar lichaam waarop de striemen duidelijk te zien zijn. “Ik word maar dikker en dikker en probeer elke dag opnieuw mijn nieuwe lichaam te omarmen”, schrijft ze erbij. “Het is een hele weg die ik moet afleggen, maar ik ben dankbaar dat ik word omring door zoveel positieve mensen.”

Het is niet de eerste keer dat het topmodel ronduit eerlijk is op sociale media over haar lichaam. In het verleden toonde ze al met trots haar cellulitis en ze klaagde ook meermaals de onrealistische verwachtingen van de mode-industrie aan.