Adidas slaat de handen in elkaar met bekend plus-sizemerk voor collectie

Adidas heeft samen met Universal Standard een capsulecollectie uitgebracht. Dat laatste label ijvert al sinds 2016 voor meer inclusieve kleding, ook voor vrouwen met een maatje meer.

Zowat een jaar geleden kwam Adidas bij Universal Standard terecht en vroeg het om een beroep te mogen doen op hun expertise in kleding voor plus-sizevrouwen. De twee partijen besloten uiteindelijk om samen een collectie te ontwerpen, die in twee delen zal worden uitgebracht.

“Adidas is zo’n gerespecteerd internationaal merk dat het als prima spreekbuis kan dienen voor de boodschap die wij brengen. Het was voor beide partijen een leerrijk proces. We hopen dat dit een en ander in gang kan zetten, niet alleen in sportkleding, maar in alle segmenten van de mode-industrie”, zegt Alexandra Waldman, medeoprichter en creatief directeur bij Universal Standard.

Het label dat ze in 2016 mee oprichtte, ijvert al al die tijd voor een meer inclusieve modewereld. In het verleden ging het ook al samenwerkingen aan met J.Crew en Rodarte en ondertussen is het zowat uitgegroeid tot het go-to merk als het over grote maten gaat.

Het eerste deel van de collectie, dat vanaf vandaag verkrijgbaar is via de webshop van Adidas, bestaat uit in totaal 25 stuks met daarbij leggings, topjes, T-shirts en hoodies in de kleuren zwart, bordeaux en kaki. De prijzen schommelen tussen 39,95 en 97,95 euro.