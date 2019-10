Duivenclub De Eendracht Genk viert 100-jarig bestaan

Genk - Zaterdag 5 oktober vierde de Genkse duivenvereniging ‘De Eendracht’ haar honderdste verjaardag. Voor deze gelegenheid werd de leden met grote honneurs ontvangen op het stadhuis. Tijdens een smaakvolle receptie, waar nagenoeg alle leden van ‘De Eendracht’ op aanwezig waren, werden er anekdotes aangehaald. De strafste verhalen werden door Albert Bijnens, die bijna vijftig jaar voorzitter is van de club, gebundeld in een krachtige speech.

De Genkse delegatie prees de vele vrijwilligers die, zeker in het volle vluchtseizoen, nagenoeg dagelijks hun steentje bijdragen in hun vereniging. “Het is absoluut geen evidentie en mag zeker niet vanzelfsprekend beschouwd worden dat deze goed geoliede samenwerking er is”, klonk het. Jean Bieghs overhandigde een fraai boeket bloemen aan Blondine Claesen. Zij zorgt, samen met enkele dames, ervoor dat de vereniging, die in eigen beheer is, altijd spik en span is. Voorzitter Bijnens kreeg uit handen van burgemeester Dries een aandenken dat weldra hangt te pronken in het lokaal van ‘De Eendracht’. Op de trappen van het stadhuis werd de groepsfoto gemaakt, waar tevens een korf duiven in vrijheid werden gesteld. Voor de schepenen was het alleszins de allereerste keer dat ze een reisduif in handen kregen. Burgervader Dries liet weten, zodra zijn agenda het toelaat, een inkorving mee te willen beleven in 2020.

Na de huldiging op het stadhuis, stapten de leden door naar restaurant The Thrill waar volop genoten werd van culinaire hoogstandjes. Tussen de gangen door, bracht de secretaris van ‘De Eendracht’ Piet Aelberts, een lofrede voor de duivenmaatschappij en in het bijzonder richting voorzitter Bijnens en zijn echtgenote, die een prachtige ruiker kreeg. Albert Bijnens kreeg een nieuwe duivenkorf, want: “zijn ‘oud geval’ bestaat uit meer gaten dan korf en hoort thuis in het museum van Bokrijk”, grapten de leden.

Meer dan zestig leden en hun familie waren na afloop unaniem: “Dit was een topdag, zoals het alleen kan in Genk – in eendracht van en voor elkaar”.