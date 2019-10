Natalie Imbruglia is op haar 44ste voor het eerst mama geworden

Natalie Imbruglia, die in 1997 een wereldhit scoorde met ‘Torn’, is op haar 44ste voor het eerst mama geworden. De Australische actrice en zangeres schakelde daarvoor een spermadonor in.

Natalie Imbruglia heeft via Instagram aangekondigd dat ze bevallen is van een zoontje. Het jongetje kreeg de naam Max Valentine. “Welkom op de wereld Max. Mijn hart barst van vreugde”, klinkt het bij de foto die ze deelde.

In het verleden zou de Australische relaties hebben gehad met onder meer Josh Hartnett, David Schwimmer en Lenny Kravitz en ze was zelfs vijf jaar getrouwd met muzikant Daniel Johns, maar dat liep allemaal op de klippen. Ze kreeg Max dan ook via IVF en een spermadonor.

Ze maakte het nieuws dat ze zwanger was in juli bekend. “Zij die me kennen weten dat het iets is waar ik lang heb naar uitgekeken en ik voel me gezegend dat het via de weg van IVF en een spermadonor gelukt is. Meer wil ik er echter niet over kwijt”, schreef ze toen.