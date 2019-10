Beerschot ontslaat trainer Stijn Vreven, Hernan Losada neemt over

Er is dan toch vroegtijdig een einde gekomen aan het huwelijk tussen Beerschot en Stijn Vreven. Enkele weken geleden verklaarde voorzitter Francis Vrancken in een interview in uw krant nog dat Vreven sowieso tot op het einde van het seizoen op het Kiel zou blijven, maar de Limburgse coach heeft vandaag zijn kastje mogen leegmaken.

Na de tegenvallende competitiestart hakte het bestuur dinsdagavond de knoop door. Francis Vrancken heeft samen met Stijn Vreven vandaag de spelers officieel op de hoogte gebracht.

Naar een opvolger moet er niet lang gezocht worden, beloftencoach en Hernan Losada neemt de taken van Vreven over, Will Still wordt zijn rechterhand.

Beerschot staat na negen speeldagen in 1B slechts vijfde met elf punten, dat zijn er al acht minder dan leider OHL. De 46-jarige Vreven was bezig aan zijn tweede seizoen bij Beerschot. Vorig seizoen greep de Antwerpse club net naast de promotie en ook dit seizoen werd met hoge ambities gestart, maar het 1-1-gelijkspel op Union werd Vreven fataal.

Met onder meer OH Leuven, Union, Westerlo en Lokeren is de concurrentie in 1B dit seizoen bijzonder zwaar: vijf van de acht ploegen mikken resoluut op de titel.