Gepensioneerden stadsdiensten naar de Moezel

Genk - In de maanden september en oktober zijn de gepensioneerden van de stadsdiensten Genk (ODG-3600) met 80 gepensioneerden op driedaagse naar de Moezel geweest.

Gezien het grote aantal deelnemers werd deze uitstap verdeeld over twee weekends. Ze verbleven in een mooi hotel in Ernst vlakbij Cochem. Het weer was uitstekend en de zon was telkens van de partij. De senioren bezochten op de eerste dag tijdens de heenrit de brouwerij van Bitburg en nadien Trier, de oudste stad van Duitsland.

Op de tweede dag werd er een bezoek gebracht aan het mooie stadje Beilstein waar ze na het middagmaal van daaruit een boottocht maakten over de Moezel naar Cochem.

De derde dag was er voormiddag een wijnproeverij in een wijnhuis in Traben-Trarbach en werd er namiddag genoten van de wijnfeesten in Bernkastel. Via de mooie Eifel reed het gezelschap dan s'avonds richting België met nog een laatste stop in St-Vith voor een heerlijk avondmaal .