Het populaire hamburgermerk Bicky Burger krijgt forse kritiek op sociale media nadat het een reclamebeeld waarop een man een vrouw slaat, gedeeld had. “Degoutant”, schrijven meerdere mensen. Het bedrijf zelf zegt het niet vrouwonvriendelijk bedoeld te hebben.

“Fake bicky fwa?”, zegt de man op de afbeelding, terwijl hij een vrouw een mep in het gezicht geeft. Het is een campagne om duidelijk te maken dat een echte Bicky Burger in een groen doosje zit en niet ...