Vakbonden De Lijn ongerust over plannen van Vlaamse regering

In een pamflet dat dinsdag onder het personeel van De Lijn verdeeld werd, geven de drie vakbonden uiting aan hun ongerustheid over de plannen van de nieuwe Vlaamse regering met betrekking tot de liberalisering en afstoting van taken. Ze eisen van de nieuwe mobiliteitsminister Lydia Peeters “ondubbelzinnige antwoorden” op al hun vragen.