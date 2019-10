Wielerlegende en opa van Mathieu van der Poel Raymond Poulidor (83) opgenomen in ziekenhuis

De Franse wielerlegende Raymond Poulidor is op 83-jarige leeftijd overgebracht naar het ziekenhuis van het Franse Saint-Léonard-de-Noblat, omwille van “grote vermoeidheid”. Dat heeft zijn vrouw dinsdag laten weten.

“Raymond is heel vermoeid sinds de laatste Tour de France”, legde zijn echtgenote Gisèle Poulidor uit aan AFP. Meer details over de staat van zijn gezondheid zijn er niet.

De grootvader van Mathieu van der Poel, bijgenaamd ‘Eeuwige Tweede’, stond acht keer op het podium van de Ronde van Frankrijk, maar hij slaagde er nooit in de Tour te winnen.

Poulidor, die als wielrenner enorm populair was, werd geboren in Masbaraud-Mérignat. Hij verblijft nu zo’n dertig kilometer verderop in Saint-Léonard-de-Noblat, waar de Tour in 2016 passeerde.