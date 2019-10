Ann Wauters met Linde Merckpoel naar WNBA-finale

Ann Wauters vertrok deze ochtend met Linde Merckpoel naar Amerika waar ze in Connecticut de vierde wedstrijd van de WNBA-finale tussen Connecticut Sun en Washington Mystics zal bijwonen.

Wauters verloor in 2008 met San Antonio Silver Stars de WNBA-finale en werd in 2016 WNBA-kampioen met Los Angeles Sparks. “Hopelijk krijg ik komende nacht met Emma Meesseman en Kim Mestdagh twee landgenoten als opvolgsters. Voor het programma “Linde Volgt” volgen we deze week de WNBA-finale in de States. Mocht Washington komende nacht verliezen krijgen ze donderdag nog een kans in de hoofdstad,” aldus Ann Wauters. Ook sportwereld.be brengt komende nacht online verslag van de WNBA-finale met Belgian Cats Emma Meesseman en Kim Mestdagh. Washington Mystics telt in deze best of five een 2-1 voorsprong en kan dus komende nacht voor het eerst in de clubgeschiedenis WNBA kampioen worden.

Voor een verslag van de wedstrijd kunt u in de nacht van dinsdag op woensdag terecht op Sportwereld.be.