Okapi Aalstar kan na overleg toch blijven deelnemen aan competitie

Okapi Aalstar kan blijven deelnemen aan competitie. Na klachten over financiële perikelen was er ook onduidelijkheid over de overname van het stamnummer door het nieuw bestuur van de club (cvba Tragel Invest) van de vzw Okapi Aalstar.

Onduidelijkheid over de overname van het stamnummer door het nieuw bestuur van de club (cvba Tragel Invest) van de vzw Okapi Aalstar in juli 2019, deed Basketbal Vlaanderen gisteren beslissen om alle wedstrijden van de club van komend weekend onder de bevoegdheid van Basketbal Vlaanderen uit te stellen. De club leverde vandaag stukken aan op basis waarvan de eerdere beslissing teruggeschroefd wordt.

“We hebben nooit aan de goede trouw van alle partijen getwijfeld, maar beschikten tot op vandaag niet over alle noodzakelijke informatie. We zijn verheugd dat we op basis van de informatie door de club aangeleverd op onze bewarende maatregel kunnen terugkomen, waardoor zowel voor het hoogste niveau maar ook voor alle jeugdspelers van de club de competitie normaal kan doorgaan, zei voorzitter Marc Verlinden van Basketbal Vlaanderen. “Met de actie vandaag ondernomen willen we het succes van de doorstart garanderen en vooral de spelers, fans en de sponsors van de club geruststellen over de toekomst van de club zodat het nieuwe bestuur op de ingeslagen weg verder kan werken,” voegt voorzitter Arthur Goethals van de Pro League er aan toe.