“We zullen MS onder controle krijgen, daar ben ik van overtuigd”

Eén op duizend Belgen wordt getroffen door multiple sclerose, de ontstekingsziekte van het centraal zenuwstelsel die ondanks wereldwijde wetenschappelijke inspanningen nog steeds niet genezen kan worden. Al is dat misschien slechts een kwestie van tijd, want aan onze eigen UHasselt leveren topnotch wetenschappers baanbrekend werk. Eén van die MS-vorsers is Tim Vanmierlo (36) uit Bocholt, die bergen verzet in de strijd tegen de horribele aandoening.