Alkenaar Lars Nolmans is na 235 wedstrijden 25kg kwijt en speelt nu drie masters

Een goed jaar geleden begon Lars Nolmans aan zijn tenniscarrière. Hij woog toen 130kg en had al dertig jaar geen sport meer gedaan. 235 wedstrijden later is hij 25kg kwijt en kon hij zich plaatsen voor drie finales op de masters. “Het leven heeft mij niet gespaard, maar met wilskracht kan je heel veel bereiken”, heeft de 50-jarige Alkenaar ervaren.