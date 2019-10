TIPS. Glutenvrij zondigen en een muts in een verfborstel

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Glutenvrij zondigen

De Franse glutenvrije bakkerij Chambelland heeft een tweede vestiging geopend in België. Deze keer viel de keuze op Gent. Met hun biologisch en 100 procent glutenvrij brood richten ze zich op het brede publiek. “Gluten-intolerant of niet, we willen consumenten verenigen in een smaak die ze appreciëren. Ook allerlei zoetigheden en patisserie zullen er vlotjes over de toonbank gaan. Eerder opende Chambelland ook al een vestiging in Elsene.



Vanaf 4 oktober kan je in het Gentse Zuid proeven van verschillende broden en zoetigheden.

Plooibare zonnebril



De zomer mag dan wel voorbij zijn, toch kan de zon nog aardig uit de hoek komen. En dan heb je natuurlijk een modieuze zonnebril nodig. Het Italiaanse modehuis Dolce&Gabbana komt met een wel heel bijzonder exemplaar op de proppen, althans voor de heren. Dankzij een innovatief plooimechanisme, waarbij niet moet worden ingeboet aan glamour en design, kan je de bril simpelweg opvouwen. Handig voor wie niet al te veel broekzakken heeft en liever niet gaat rommelen in de handtas van zijn vrouw.



De bril is te koop bij de betere opticien voor ongeveer 800 euro.

Muts in een verfborstel



Het Belgische accessoiremerk Awardt lanceert een collectie winterse hoofddeksels… in een verfborstel. Mutsen en baretjes in verschillende kleuren zijn opgerold in een verpakking die op het handvat van een verfborstel lijkt. Een vroeg ideetje voor onder de kerstboom? De hoofddeksels zijn gemaakt uit honderd procent wol en te koop in een uitgebreid kleurengamma - denk van pastelroze en -paars tot diepere tinten rood, groen en blauw.



Voor een muts betaal je 30 euro, een baret komt op 25 euro. www.awardt.be

Sport op klassieke muziek



Van plan om tijdens het najaar gewoon rustig verder te blijven sporten, zodat je ‘meer beweging’ niet als goed voornemen moet noemen in het nieuwe jaar? Dan doe je dat het best op klassieke muziek, zo blijkt uit een onderzoek van sportmerk Björn Borg. Het label heeft daarom een liedje in elkaar geknutseld dat zowel je uithoudingsvermogen als je IQ verbetert - jawel, want sport maakt ook slimmer. In het filmpje hieronder kun je het nummer beluisteren. Voeg gerust toe aan je playlist voor je jezelf in het zweet werkt.