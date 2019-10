Primoz Roglic scoort opnieuw in Italië… nadat koplopers verkeerd gestuurd worden

Primoz Roglic heeft na de Giro dell’Emilia van afgelopen zaterdag nu ook de Tre Valli Varesine (Ita/1.BC) op zijn naam gebracht. De Sloveen sprong weg in het slot uit een groepje met favorieten en haalde het voor de Italiaan Giovanni Visconti (Neri Sottoli-Selle Italia-KTM) en de Let Toms Skujins (Trek-Segafredo). Tiesj Benoot was de eerste Belg op de zesde plaats, Tim Wellens finishte als tiende.

Nadat de vroege vluchters Mattia Frapporti, José Herrada, Michael Gogl, Umberto Marengo, Valerio Agnoli en Davide Ballerini gegrepen waren door het peloton, kregen we een aantrekkelijke en chaotische finale. Tim Wellens waagde zijn kans, maar raakte niet weg, net zo min als Tao Geoghegan Hart en Maximilian Schachmann.

Een groep met Dylan Teuns, Alejandro Valverde, Luis León Sánchez, Michael Woods, Daniel Martin, Davide Formolo, Eddie Dunbar, Diego Ulissi, Wilco Kelderman, Valentin Madouas, François Bidard, George Bennett en Mathias Frank had meer succes.

In die groep zag Sanchez zijn kans schoon en hij sprong weg. Achter hem stokte het en bovendien werd de groep achtervolgers ook nog eens verkeerd geleid, waardoor ze meer dan een minuut verloren. Hun kans was verkeken, ze kwamen terecht achter een tweede grote groep achtervolgers met daarin Tim Wellens, Fugslang, Roglic en co. Zij volgden op 1 minuut van Sanchez, die het wel lastig kreeg op het eind.

Hij ging de slotkilometer in met nog 9 seconden voorsprong en werd uiteindelijk op 700 meter gegrepen door een elitegroep. Meteen daarna sloop Roglic weg, samen met Fugslang, Moscon en Latour. De vier namen een beetje afstand, de Sloveen versnelde en keek niet meer om. Hij volgt op de erelijst Toms Skujins op.