Roglic scoort opnieuw in Italië, achtervolgers (met Dylan Teuns) rijden verkeerd

Primoz Roglic heeft na de Giro dell’Emilia van afgelopen zaterdag nu ook de Tre Valli Varesine (Ita/1.BC) op zijn naam gebracht. De Sloveen sprong weg in het slot uit een groepje met favorieten en haalde het voor de Italiaan Giovanni Visconti (Neri Sottoli-Selle Italia-KTM) en de Let Toms Skujins (Trek-Segafredo). Tiesj Benoot was de eerste Belg op de zesde plaats, Tim Wellens finishte als tiende.