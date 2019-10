STVV trainde dinsdag twee keer, weliswaar zonder ontbrekende internationals en geblesseerden Steppe, De Petter, Teixeira en Sankhon. Teixeira blijft op de sukkel met een heupblessure, Sankhon had dinsdag nog onderzoek na de botsing met Schmidt in Kortrijk. De kans dat Teixeira Anderlecht haalt is quasi nul.