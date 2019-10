Een koppel in Ontario deed een schattige ontdekking onder hun terras. Daar zat namelijk een nest kleine vosjes. Ze riepen de hulp in van Brad, die al 35 jaar werkt als wildbeheerder. Hij haalde de vosjes één voor één uit hun schuilplek en stopte ze in een open doos. Daar kwam wat later de moeder van de vosjes haar kleintjes oppikken, op weg naar een nieuw veilig plekje voor haar kroost.