Topchef Danny Vanderhoven hangt koksmuts aan de haak

Hasselt -

Topchef Danny Vanderhoven stopt met koken. Dat heeft de uitbater van restaurant De Griffie in Hasselt zopas beslist nadat hij vorige week onverwacht met spoed opgenomen werd in het ziekenhuis voor een operatie. De operatie verliep succesvol maar na enkele dagen observatie en in samenspraak met de artsen besloot Danny dan toch om deze drastische beslissing te nemen.