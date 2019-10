Neos-bestuursleden naar de Cotswolds

Centrum

Genk - Verschillende Neos-verenigingen uit Limburg trokken onlangs richting Cotswolds in Engeland. Ook de bestuursleden van Neos Genk waren van de partij.

Al vroeg in de morgen ging het vlotjes richting Calais om vervolgens in Engeland te raken met de shuttle. "Als eerste deden we Windsor Castle aan waar ieder op eigen tempo met audio gids kon genieten", vertelt het bestuur. ’s Avonds bij een gezellige lunch kon men ideeën uitwisselen, wat ook de bedoeling was van de reis.

"De volgende dagen genoten we van het groene hagenlandschap en pittoreske dorpjes. Verbazend dat er daar verzorgde openbare toiletten beschikbaar waren, wat bij ons niet altijd het geval is. Soms kregen we het gevoel in een prentenboek te zijn beland. De honingkleurige bakstenen gaven een warm gevoel aan de authentieke huisjes die er allemaal liefelijk uit zagen. In Blenheim Castle met grote tuinen,één van de weinig barokke paleizen, raakten we niet uitgekeken. Na een paar dagen samen op pad te zijn geweest werden er heel wat positieve ervaringen gewisseld. En met een laatste stop in Folkstone ging het wederom met de bus en de shuttle richting huiswaarts."