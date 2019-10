Drie spelers ontbreken op tweede training van de Rode Duivels voor San Marino

24 Rode Duivels, twintig veldspelers en vier doelmannen, zijn dinsdagnamiddag op het oefenveld verschenen in het nationaal oefencentrum in Tubeke voor de tweede training van de Rode Duivels in de aanloop naar de twee komende EK-kwalificatiewedstrijden tegen San Marino (donderdag 10 oktober in Brussel, 20u45) en Kazachstan (zondag 13 oktober in Nur-Sultan, 15u00).