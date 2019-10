Victoria’s Secret schakelt voor het eerst een plus-sizemodel in

Het Amerikaanse lingerielabel Victoria’s Secret lijkt eindelijk te luisteren naar kritiek. Na een transgendermodel is er in hun winkels nu ook een model te zien dat níet graatmager is. Al is het niet helemaal hun eigen verdienste.

Victoria’s Secret verkoopt in zijn winkels voortaan ook lingerie van het Londense Bluebella. Daardoor zijn ook de vier modellen die Bluebella-CEO Emily Bendell heeft uitgekozen voor de laatste campagne te zien in de etalages van de winkels. Dat is bijzonder, want een van hen, Ali Tate Cutler, is net iets ronder dan wat ze bij Victoria’s Secret gewoon zijn.

“Ik vermoed dat ik het eerste model ben bij Victoria’s Secret met maatje veertien?”, schrijft ze zelf bij een post op Instagram, met foto’s van zichzelf tijdens de shoot en de flagshipstore van het lingerielabel in New York. “Niettemin ben ik heel opgetogen om samen te werken met een merk dat ik al sinds mijn tienerjaren bewonder. Een goede stap in de juiste richting.”

Noodzakelijke koerswijziging

Voor Victoria’s Secret is het overigens een noodzakelijke koerswijziging. Het lingerielabel werd steeds vaker verweten vrouwen alleen als rank, slank en sexy voor te stellen, en zag daardoor de kijkcijfers van zijn shows de voorbije jaren in elkaar zakken, net als zijn verkoopcijfers.

Marketingbaas Ed Razek stelde vorig jaar nog dat plus-sizemodellen en transgenders niet thuishoren in de shows van Victoria’s Secret, omdat ze “de fantasie” zouden doorprikken. Sinds hij deze zomer zijn pensioen aankondigde, heeft het lingerielabel ook al eens het Braziliaanse transgendermodel Valentina Sampaio ingehuurd.