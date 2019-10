Jury uitgeloot voor Lei Beaumont na moord op Maasmechelse kleuterjuf

Tongeren / Maasmechelen -

Acht mannen en vier vrouwen moeten de komende twee weken oordelen of Lei Beaumont (71) schuldig is aan moord op zijn ex-echtgenote Josée Widdershoven (64). Dit keer is dat in aanwezigheid van de Maasmechelse Nederlander zelf. In april stuurde de zeventiger nog zijn kat naar assisen. Uit paniek zegt hij intussen zelf, bang dat hij als ‘onschuldige’ veroordeeld zou worden voor de dodelijke schietpartij.