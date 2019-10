Unizo zorgt voor ambiance tijdens Weekend van de klant in Ham

Ham - Unizo Ham organiseerde in het kader van het Weekend van de Klant een unieke ambiance avond op zaterdag 5 oktober.

Het Weekend van de Klant draait om de klant. Maar uiteraard is het de bedoeling met deze campagne ook de ondernemers zelf te bedanken. Het Weekend van de Klant is immers de ideale gelegenheid om de fysieke handel, groot of klein, op Belgische bodem in een positief daglicht te stellen. De aanwezigen genoten van een wervelende ambiance avond met onder meer optredens van De Vijzen, Mama's Jasje en Joe Hardy.