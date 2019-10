Bus komt niet opdagen? Dan gaat Vlaamse Yasmine (16) maar te paard naar school

Als de bus je keer op keer in de steek laat, moet je wel vindingrijk zijn. Yasmine Van Hauwermeiren was het beu toen haar bus voor de tiende keer niet kwam opdagen, dus zadelde ze haar paard Rambo om op school in Vilvoorde te geraken. “Een statement”, klinkt het.

“Ik ga dit niet blijven doen hoor”, aldus de vlijtige leerlinge. “Het is eerder een statement naar De Lijn toe.” Yasmine neemt al drie jaar de bus van Humbeek naar haar school in Vilvoorde, maar dit schooljaar kwam de bus al tien keer niet opdagen. Dus sprong de jonge Amazone afgelopen week, en dan nog eens op Werelddierendag, in het zadel van Rambo en ging ze in een drafje naar school.

Na een halfuurtje kon ze haar paard ‘stallen’ in haar school Horteco, maar papa Patrice nam Rambo weer mee naar Humbeek. Al is het dier volgens Yasmine een goede leerling. “Hij heeft flink de lessen mee gevolgd”, schrijft ze op Facebook.