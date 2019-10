Busje komt zo op De St@rtbaan

Halveweg

Zonhoven - De St@rtbaan heeft dankzij enkele gulle sponsors een mini-bus kunnen kopen die gebruikt zal wordne voor uitstappen.

Iedereen heeft het druk, ook de (groot-)ouders van De St@rtbaan. En dus vonden de leerkrachten in het verleden niet genoeg chauffeurs om de kinderen te vervoeren tijdens de uitstappen. Dankzij de talrijke sponsors, die een mini-bus hebben gesponsord, kunnen de St@rtbaners sinds september met een busje op excursie. Juf Marianne, juf Sarah en juf Inge hebben alvast het busje gereserveerd om hun leerlingen te vervoeren naar het theater, de kinderboerderij en het bos.

Plezant zal het alvast zijn, want terwijl de leerkracht rijdt mogen de leerlingen liedjes zingen in de micro.

Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komen we het St@rtbaanbusje tegen!