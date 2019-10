Vlaams Parlement ontruimd na bommelding tijdens bespreking begroting

De begrotingsdebatten in het Vlaams Parlement zijn zonet om 14.30 uur plots afgebroken, nadat er een bommelding was binnengekomen. Zowel de Parlementsvoorzitter als de griffier namen dit serieus en lieten het Vlaams Parlement en het Huis van de Vlaams Parlementairen aan de overkant onmiddellijk ontruimen. De politie is ingelicht en DOVO kwam ter plaatse. Mogelijk is er een link met een viering van het Koerdisch Instituut die om 16 uur zou doorgaan.