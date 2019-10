"Een terugkeer naar STVV is nooit concreet geweest." Dat zei Rob Schoofs gisteren in TVL Sportcafé. De Herkenaar voelt zich als een vis in het water bij KV Mechelen en denkt dus niet aan een rentree op Stayen. Dat STVV zich niet moet opmaken voor een jaartje degradatievoetbal, is volgens analist Armand Schreurs enkel te danken aan trainer Marc Brys.