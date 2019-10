Kids Café neemt energieke start

Ham - In jeugdhuis De Stip trapten telkens meer dan 50 tieners de twee startdagen van het elfde werkjaar van het Kids Café in gang. Een open project én vaste waarde in Ham, exclusief voor kinderen van het vijfde leerjaar tot het tweede middelbaar.

Kickeren, bouwen, voetballen op het pleintje of gewoon wat hangen met de vrienden of vriendinnen? Dat beslissen de kinderen allemaal zelf. Het zijn alvast ideale omstandigheden om vertrouwd te geraken met het jeugdhuis of om een praatje te slaan met iemand van de Jeugddienst. Hoogtepunten zijn Make-A-Movie, een spectaculaire paasuitstap en de trip naar We R Young in Hasselt.

Data: zie www.jeugdraadham.be