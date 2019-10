Werkzekerheid bij Tenneco Sint-Truiden gegarandeerd tot eind 2021

Sint-Truiden - De Europese directie van schokdemperfabrikant Tenneco heeft bevestigd dat de werkzekerheid in Sint-Truiden tot eind 2021 wordt gegarandeerd. Intussen zijn de acties van de werknemers, om op elke post een uur vroeger te stoppen, opgeschort. Op 22 oktober zullen de vakbonden en de directie opnieuw overleggen. Dat bevestigt metaalvakbond ACV-CSC Metea aan Belga.

De werknemers van Tenneco in Sint-Truiden zijn opnieuw volledig aan de slag gegaan. De acties van de werknemers om op elke post een uur vroeger te stoppen, zijn intussen stopgezet. “De mensen zijn terug aan het werk omdat we bevestiging hebben gekregen dat al het werk in Sint-Truiden tot 2021 daar zal blijven”, zegt Nadia Gueroui van ACV-CSC Metea. “We hebben een concrete toezegging dat al hetgeen dat er nu is, niet zal vertrekken, ook al zou er ergens anders betere winst mogelijk zijn.”

Op het vlak van productie zal er wel een volumevermindering zijn, die de daling in de markt weergeeft. De vakbonden hopen echter dat het aantal tewerkgestelden gehandhaafd kan worden. “De volumevermindering van 10 procent kan worden opgevangen door tijdelijke werkloosheid en door opgepot verlof alsnog op te nemen”, aldus Gueroui. “Daarna zouden we eventueel kijken of mensen toch op SWT kunnen gaan of er gesprekken over vrijwillig vertrek kunnen uitgewerkt worden.”

Op 22 oktober zullen de vakbonden en de directie opnieuw overleggen. Vorige week werd het werk bij Tenneco spontaan neergelegd. Het personeel werd toen door de bonden op de hoogte gebracht dat eerder beloofde productie van elektronische schokdempers vanaf 2021 dan toch niet naar Sint-Truiden gaat, maar naar Polen.