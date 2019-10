Twee jaar gevangenis voor Genkenaar die vriendin op vakantie toetakelde

Genk -

Een 43-jarige Genkenaar is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en een boete van 1.600 euro omdat hij zijn vriendin tijdens een vakantie in Roemenië in elkaar sloeg. Tijdens haar verzorging in een ziekenhuis daar liep de vrouw mogelijk een infectie op met een vleesetende bacterie die ervoor zorgde dat ze invalide werd.