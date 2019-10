Mathew Ryan (en niet Danny Vukovic) verkozen tot Australische Voetballer van het Jaar

Foto: Action Images via Reuters

De Australische vereniging van profvoetballers heeft Mathew Ryan, doelman bij Brighton & Hove Albion, uitgeroepen tot nationale Voetballer van het Jaar. Het is de tweede maal dat de 27-jarige keeper de erkenning op zak steekt, na 2015 toen hij tussen de palen van Club Brugge stond.

“Ik ben heel trots dat ik de prijs krijg”, reageerde Ryan. “Het is een fijne erkenning voor het harde werk. Ook is het tof dat collega’s me belonen voor de bijdrage die ik als voetballer kan leveren aan het nationale team en Brighton.”

Ryan maakte tussen 2013 en 2015 indruk bij Club Brugge in België en verkaste nadien naar Valencia. Via een uitleenbeurt aan KRC Genk kwam hij nadien in 2017 bij Brighton terecht.

In de verkiezing troefde hij teammaat Aaron Mooy, doelman Danny Vukovic (KRC Genk), Roy Krishna (Wellington Phoenix) en Isaias (Adelaide United) af.

Vukovic pakte vorig seizoen met Genk mee de Belgische titel, maar is deze jaargang lang out met een gescheurde achillespees.