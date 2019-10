Amerikaanse piloten dagen Boeing voor de rechter

De pilotenvakbond bij de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines is een rechtszaak gestart tegen Boeing. De Amerikaanse vliegtuigbouwer heeft de vakbond en zijn piloten “doelbewust misleid” over de 737 MAX, klinkt het. Het vliegtuigmodel staat al maandenlang wereldwijd aan de grond na twee dodelijke crashes. De vakbond eist minstens 115 miljoen dollar (105 miljoen euro) schadevergoeding.

Volgens de vakbond heeft Boeing het herontworpen vliegtuig bewust snel op de markt gebracht, louter om zijn marktaandeel en winst op peil te houden. Daarbij hield de vliegtuigbouwer de piloten voor dat de 737 MAX nauwelijks verschilt van de 737’s waarmee ze al jaren vlogen, maar dat bleek niet te kloppen, zegt de vakbond SWAPA (Southwest Airlines Pilots Association).

“Boeing heeft goede praktijken inzake ontwerp en engineering overboord gegooid, heeft informatie achtergehouden voor regulatoren die cruciaal was voor de veiligheid, en heeft bewust klanten, piloten en publiek misleid over de reële omvang van de ontwerpaanpassingen”, zo staat in een persbericht.

De bond vertegenwoordigt bijna 10.000 piloten van Southwest Airlines. De maatschappij is de grootste gebruiker van de Boeing MAX 737. De geëiste schadevergoeding moet onder meer het loonverlies van de piloten dekken. Zij worden betaald voor de gevlogen uren, maar Southwest moest al meer dan 30.000 vluchten schrappen sinds de 737 MAX aan de ketting ligt. Dat gebeurde in maart, na twee crashes in enkele maanden tijd waarbij in totaal 346 mensen om het leven kwamen.

“We moeten erop kunnen vertrouwen dat Boeing waarheidsgetrouw de informatie deelt die we nodig hebben om ons vliegtuig veilig te kunnen besturen. Dat is in het geval van de 737 MAX absoluut niet gebeurd”, zegt SWAPA-voorzitter Jonathan Weaks.