Weduwe van boer Charel krijgt werkstraf voor rol in drugslabs van kinderen

De weduwe van de bekende boer Charel heeft een werkstraf gekregen voor haar aandeel in de grootschalige speedproductie door haar zonen en hun vader. Een van de plaatsen waar de drugs werd opgeslagen was de hoeve van de overleden boer in Aalter.

De correctionele rechter in Dendermonde toonde zich dinsdag mild voor Vera S. De vrouw was in 1996 een publiek figuur geworden als de 33 jaar jongere echtgenote van boer Charel, een vereenzaamde landbouwer die uitgebreid werd opgevoerd in een reportage van Paul Jambers. Na zijn dood in 2013 nam Vera S. de boerderij van haar man in Aalter over en liet de hoeve restaureren. Vijf jaar later bleek het pand een van de schakels te zijn in het netwerk van drugslabs voor de grootschalige aanmaak van speed dat door drie zonen van Vera S. en hun vader was opgezet. Ook in Denderleeuw, Antwerpen, Berlare, De Pinte, Ninove en het Waalse dorpje Orp-Jauche werden huiszoekingen uitgevoerd.

Heel de familie en nog eens dertien handlangers werden opgepakt, maar Vera S. hield tijdens haar proces steeds vol dat ze niet op de hoogte was van de productie en verkoop van drugs door haar gezinsleden. Daar was de rechter in haar vonnis niet van overtuigd, maar beperkte haar straf wel tot een werkstraf van tweehonderd uur.

Voor haar zonen Koen, Stijn en Tom was de rechter wel streng. Zij werden respectievelijk veroordeeld tot celstraffen van acht, zeven en vijf jaar waarvan achttien maanden cel met uitstel. Samen moeten ze ook 685.000 euro aan drugsopbrengsten terugbetalen. Hun vader, ‘bompa’ Rony D.L. kreeg zeven jaar cel en moet 125.000 euro ophoesten. Hij werd gezien als de peetvader die zelfs vanuit de gevangenis de touwtjes van de drugshandel in handen hield. De dertien andere leden van de bende kregen werkstraffen en celstraffen tot vier jaar.