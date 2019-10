Studio Brussel lanceert samen met 7 internationale radiostations ‘Europe’s Biggest Dance Show’

Studio Brussel zendt op vrijdag 11 oktober ‘Europe’s Biggest Dance Show’ uit, een zeven uur durend radioprogramma dat integraal wordt uitgezonden op nog zeven andere radiostations. Elk land maakt 1 uur radio, dat ook in alle andere landen wordt uitgezonden. Dat maakt de VRT-zender dinsdag bekend.

Het speciale danceprogramma start vrijdag om 20 uur en duurt tot zaterdag om 3 uur. Voor de zeven uur durende show slaat Studio Brussel de handen in elkaar met BBC Radio 1 in het Verenigd Koninkrijk, SR P3 in Zweden, WDR Eins Live en RBB Fritz in Duitsland, RTÉ 2FM in Ierland, Mouv’ in Frankrijk en NPO 3FM in Nederland.

Europe's Biggest Dance Show - EVER - hits the airwaves on Friday 11 October, reaching 18M listeners across Europe ?? ?? ??



An EBU collaboration with @BBCR1. More: https://t.co/uNQHgPbCgL



Here's a taster ??https://t.co/rByBptTAb2 — EBU (@EBU_HQ) October 7, 2019

Om 20 uur trapt Annie Mac namens BBC Radio 1 de show af met exclusieve mixen en interviews met de grootste acts uit het Verenigd Koninkrijk. Studio Brussel-dj Jeroen Delodder presenteert namens België het vierde uur. Volgens de BBC zal de show zowat 18 miljoen luisteraars hebben.

Schema: