Nederlands driesterrenrestaurant gaat nog dit jaar onherroepelijk dicht

Het Nederlandse driesterrenrestaurant De Leest is bezig aan zijn laatste services. Nog dit jaar zal de bekende zaak de deuren sluiten.

Het Nederlandse Vaassen, in de provincie Gelderland, moet het volgend jaar zonder toprestaurant stellen. Jacob Jan Boerma en Kim Veldman sluiten nog dit jaar de deuren van hun driesterrenrestaurant De Leest, zo heeft het koppel maandag aangekondigd via een persbericht.

Ze willen na zeventien jaar meedraaien op het hoogste culinaire niveau tijd vrijmaken voor hun gezin én voor “nieuwe culinaire uitdagingen”, klinkt het. Een van de projecten die op stapel staan is een restaurant in Amsterdam, dat begin volgend jaar opengaat.

Boerma werkte onder meer in de keuken van Guy Van Cauteren van ‘t Laurierblad in Berlare, voor hij in 2002 zijn eigen restaurant opende, samen met zijn echtgenote, een sommelier. De Leest werd al een half jaar na opening in 2002 bekroond met een eerste Michelinster. Een tweede volgde in 2007 en sinds 2013 kan het restaurant pronken met het maximum.

Sinds 2016 staat Boerma ook aan het roer van sterrenrestaurant The White Room in Amsterdam, en vorige maand werd hij ook al aangekondigd als nieuwe aanwinst bij de culinaire televisiezender Njam!, dat wil uitbreiden naar Nederland. Zijn programma zou in het voorjaar van 2020 gelanceerd worden.

Nederland heeft naast De Leest nog twee driesterrenrestaurants: De Librije in Zwolle en Interscaldes in Kruiningen.