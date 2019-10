‘Beul van Raqqa’ wil graag “normaal leven” in België: “Nooit iemand gedood voor IS”

De Belg Anouar Haddouchi, beter bekend als de ‘beul van Raqqa’ en ook verdacht van betrokkenheid bij de financiering van de aanslagen in Brussel en Parijs, ontkent in een interview met de Italiaanse krant Fatto Quotidiano elke terroristische activiteit die hem ten laste gelegd wordt. Haddouchi, die in Syrië vastzit, wil in België berecht worden.