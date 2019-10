‘Dawson’s creek’-ster wordt al voor de zesde keer vader

Acteur James Van Der Beek (42), vooral bekend van zijn hoofdrol in ‘Dawson’s creek’, heeft aangekondigd dat hij opnieuw vader zal worden. Voor de zesde keer al.

James Van Der Beek en zijn vrouw Kimberly Brook hebben maandag aangekondigd dat hun gezin nog uitgebreider zal worden. Ze verwachten namelijk hun zesde kindje. De twee hebben met Olivia (9) Annabel Leah (5), Emilia (3) en Gwendolyn (1) al vier dochters en met Joshua (7) een zoon.

De acteur, die momenteel deelneemt aan de Amerikaanse versie van ‘Dancing with the stars’, deelde het heuglijke nieuws via Instagram. Daarbij hoorde ook een foto van zijn nu al kroostrijke gezin bij en ook de trieste mededeling dat zijn vrouw voordien drie miskramen had gehad.

“Een miskraam is iets waar niet vaak over wordt gesproken en in het grootste geheim wordt meegedragen. Maar het is niets om je over te schamen en je hebt het recht op tijd en ruimte om te rouwen. We hebben besloten om het nieuws bekend te maken net omdat we het taboe errond willen helpen doorbreken en om anderen die hetzelfde meemaken duidelijk te maken dat ze zich moeten openstellen voor de steun en liefde van vrienden en familie op het moment dat ze dat het meest nodig hebben”, schrijft hij.