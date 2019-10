Julian Alaphilippe komt dit seizoen niet meer in actie: “Het stemt me triest”

De Fransman Julian Alaphilippe komt dit wielerseizoen niet meer in actie. Dat heeft de renner van Deceuninck-Quick-Step dinsdag laten weten.

“Het stemt me triest te moeten vertellen dat ik deze week Milano-Torino en Il Lombardia niet zal rijden”, legt de 27-jarige Alaphilippe uit. “Mijn ongelooflijke seizoen 2019 is ten einde gekomen. Het is een jaar dat ik nooit zal vergeten. Ik heb heel hard gewerkt om, na de klassiekers en de Tour de France, voor een derde keer te pieken, maar ik voelde op het WK dat mijn niveau lager is dan ik wilde. Ik zal nu starten met mijn postseizoenherstel om volgend jaar weer de best mogelijke vorm beet te hebben.”

Alaphilippe stapelde de voorbije maanden de zeges op. Hij won onder meer de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de Waalse Pijl. In de Tour had hij maar liefst veertien dagen de gele trui aan, tot hij die drie etappes voor het einde pas moest overlaten aan winnaar Egan Bernal.