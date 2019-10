Rihanna brengt een boek uit

Ze begon haar carrière als zangeres, maar intussen bewijst Rihanna dat ze van alle markten thuis is. Naast een eigen lingerie- en modelabel en make-uplijn, brengt ze nu ook een boek uit. Het gaat om een autobiografie vol foto’s van haar leven op en naast het podium.

Het boek, dat simpelweg de titel ‘The Rihanna Book’ meekrijgt, zal 504 pagina’s tellen en meer dan duizend foto’s bevatten van “haar kindertijd op Barbados, haar leven als podiumbeest, ontwerpster en zakenvrouw.”

De beelden zijn volgens de internationale pers nog nooit eerder in de media verschenen. “Ik ben de fotografen die er de voorbije vijf jaar aan hebben meegewerkt heel dankbaar. Ik ben blij dat ik het resultaat eindelijk met iedereen kan delen”, zei Rihanna in een reactie.

Het boek zal 175 dollar, omgerekend 160 euro, kosten en wordt met 6 kilogram ook een heel zwaar werk. Vanaf 10 oktober is het boek wereldwijd te koop. Vooraf bestellen kan via de site van de ster. Op vrijdag 11 oktober is er voor Riri een lanceringsfeestje gepland in het New Yorkse Guggenheimmuseum.