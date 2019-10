Topman Mercedes F1-team: "Stoffel Vandoorne verdient een F1-zitje"

Met Stoffel Vandoorne en Nyck de Vries heeft Mercedes een van de meest talentvolle line ups in de Formule E. Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff wil ook de deur van de F1 voor geen een van beide helemaal sluiten, dat vertelt hij tegenover ‘Motorsport.’

Het legendarische merk met de ster is de enige constructeur die zowel actief is in de Formule E als in de Formule 1 en dat is goed nieuws voor Vandoorne en de Vries want ze blijven allebei betrokken bij de F1-activiteiten van Mercedes.

Op die manier hebben beide talentvolle rijders enigszins een spreekwoordelijke voet tussen de deur van de Formule 1 en dat vindt ook Toto Wolff naar eigen zeggen “erg spannend”.

“Ik denk dat ze het allebei verdienen om in de Formule 1 en in de Formule E te zitten maar ze zullen altijd verbonden zijn aan de Mercedes-familie. Ze zullen ook allebei hun steentje bijdragen aan het Formule 1-team, zij het als simulator-rijder of in een of andere functie.”

“En zeg nooit ‘nooit,’ dat geldt trouwens voor allebei.”

Vorig jaar haalde Nissan ook een succesvolle F2-rijder naar de Formule E in de persoon van Alex Albon. We weten ondertussen dat de Thai geen meter in de Formule E gereden heeft omdat hij terug opgevist werd door Red Bull en voor Toro Rosso mocht gaan racen in de Formule 1.

Nyck de Vries denkt alvast niet dat het zo’n vaart zal lopen voor hem: "Het is duidelijk dat ik niet echt ver vooruit kan kijken, want de dingen in deze wereld veranderen snel,” vertelt hij tegenover ‘Motorsport.’ “Het is in ieder geval moeilijk om drie tot vijf jaar vooruit te kijken, omdat we gewoon niet weten hoe de wereld er op dat moment uit zal zien.”

"Maar op dit moment ben ik erg blij met deze kans en kijk ik uit naar de nieuwe uitdagingen die voor me liggen.”

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: