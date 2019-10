Een motorrijder uit het Amerikaanse South Carolina heeft op weg naar huis een echte heldendaad verricht. Toen hij een grote brand zag, reed hij ernaar toe en probeerde de bewoner te verwittigen. Toen die geen teken van leven gaf, begon de man zelf te blussen met een tuinslang die hij gekregen had van de buren. Later bleek dat het speelhuisje in brand was gevlogen door een sigaret die niet goed gedoofd was.