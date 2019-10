Zowel Victoria Beckham als Stella McCartney stelt nieuwe CEO aan

Victoria Beckham heeft een nieuwe CEO gekozen voor haar gelijknamige modelabel. Marie LeBlanc volgt Paolo Riva op die in juli zijn vertrek aankondigde. Stella McCartney maakte op haar beurt de komst van Gabriele Maggio bekend.

De kogel is door de kerk: zo’n drie maanden na het vertrek van de vorige CEO neemt Marie LeBlanc de fakkel over bij Victoria Beckham. Zij was al sinds mei 2018 bij het label aan de slag als productdirecteur, werd later benoemd tot manager-directeur en klimt nu op tot de hoogste trede binnen het bedrijf.

Haar voorganger Paolo Riva vertrok in juli na een periode van amper acht maanden aan het hoofd van het modehuis, naar eigen zeggen om persoonlijke redenen. In de tussentijd werd zijn functie ingevuld door een interim-CEO.

Bij Stella McCartney werd dan weer Gabriele Maggio aangesteld als CEO. Die neemt de plaats in van Frederick Lukoff, die in juni naar Scotch & Soda vertrok. Maggio zelf verdiende voor zijn aanstelling bij de Britse ontwerpster zijn strepen bij Moschino, Gucci en Bottega Veneta.

“Gabriele komt ons versterken op een spannend moment voor ons label, want we beginnen aan een nieuw hoofdstuk”, laat de ontwerpster weten in een reactie aan WWD. “Met Gabriele in ons team kunnen we naar de toekomst kijken en het potentieel van ons merk waarmaken.”