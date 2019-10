Zilver voor Jaynee en Jennifer op het WK Muay Thai in Turkije

Dilsen-Stokkem - Afgelopen week vonden in Antalya (Turkije) de wereldkampioenschappen thaiboksen voor jeugd plaats, dit onder de Internationale Muaythai federatie IFMA

Een duizendtal deelnemers uit alle hoeken van de wereld neemt jaarlijks deel aan deze competitie, de beste jeugd van ieder land vecht hier voor het begeerde goud.

Het volledige Belgische team bestond uit 19 jonge atleten die deelnamen. De 13-jarige Jennifer Geuns uit Meeuwen behaalde hier een 2de plaats in de gewichtscategorie -52 kg, ze verloor de finale van een sterke Turkse. Ook Jaynee Kellens deelde in de prijzen in de +63 kg klasse, ze haalde een verdienstelijke tweede plaats bij de 12-13-jarigen, de Genkenaar Angelo Caldara had winst kunnen pakken maar de jury kende de wedstrijd toe aan een Afghaanse tegenstander, alle drie trainen ze bij sportschool MAC in Dilsen-Stokkem.

Jennifer en Angelo werden geselecteerd door de Belgische Thaiboksbond (BKBMO) en Jaynee kwam uit voor het Nederlandse team. Coach Debois was afgereisd naar Turkije om zijn pupillen bij te staan: “Het was niet makkelijk om vrij te nemen vanwege de werkdrukte, maar ben toch blij dat ik er was geraakt, alleen al om de kids een duwtje in de rug te geven. Dit is een tornooi met de beste jeugd op wereldniveau, prima georganiseerd ook drie boksringen en een dikke 100 partijen per dag en dit zes dagen na elkaar met de finales op zaterdag, zelfs een liveband die Thai muziek speelde tijdens de partijen. Dat ik niet in de hoek kon staan, speelde me wel erg parten maar ik had vertrouwen in de nationale trainer Vincent Gloris, die ze prima coachte. Ik ben blij dat ze dit alledrie mochten ervaren en voor mij hebben ze harde partijen geleverd met nog veel potentieel voor de toekomst, niemand moest onderdoen.”

Het Belgische team behaalde in totaal twee gouden, drie zilveren en twee bronzen medailles. Het niveau in Belgie blijft jaarlijks toenemen dankzij een constructieve samenwerking met de Belgische bond.