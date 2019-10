Hailey Baldwin toont haar bijzondere trouwjurk van Off-White

Hailey Baldwin heeft een week na haar huwelijk met Justin Bieber op Instagram drie foto’s gedeeld van haar trouwjurk. Het blijkt om een toch wel speciaal ontwerp van Virgil Abloh en zijn label Off-White te gaan.

Normaal ontwerpt Virgil Abloh met zijn modehuis Off-White luxueuze streetwear, maar dit keer kreeg hij duidelijk een geheel andere opdracht van Justin Bieber en Hailey Baldwin. Zij hadden hem namelijk gevraagd haar trouwjurk te ontwerpen en die werd allesbehalve alledaags.

Hoewel het om een traditionele witte, kanten jurk gaat, prijkt er onderaan op de sleep “Till death do us part” of “Tot de dood ons scheidt” in Helvetica-letters tussen aanhalingstekens. Dat lettertype en die aanhalingstekens vind je terug op heel wat ontwerpen van Abloh.

“Virgil Abloh, bedankt om mijn visie tot leven te laten komen en mijn droomjurk te creëren”, schrijft Hailey bij een van de foto’s. “Jij en je team bij Off-White zijn geweldig en ik ben eeuwig dankbaar dat ik jullie prachtige ontwerp mocht dragen.”